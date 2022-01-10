За сутки в России подтверждено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2778

2 Санкт-Петербург 1419

3 Московская область 1197

4 Свердловская область 371

5 Ростовская область 355

6 Краснодарский край 310

7 Пермский край 304

8 Алтайский край 285

9 Челябинская область 275

10 Иркутская область 258

11 Кемеровская область 253

12 Приморский край 240

13 Красноярский край 235

14 Хабаровский край 230

15 Новосибирская область 225

16 Ленинградская область 214

17 Самарская область 210

18 Республика Башкортостан 209

19 Омская область 203

20 Тульская область 198

21 Ставропольский край 198

22 Тюменская область 195

23 Воронежская область 192

24 Тверская область 188

25 Ярославская область 187

26 Волгоградская область 181

27 Саратовская область 179

28 Тамбовская область 172

29 Пензенская область 163

30 Амурская область 157

31 Кировская область 155

32 Брянская область 152

33 Нижегородская область 151

34 Калининградская область 150

35 Архангельская область 148

36 Ханты-Мансийский автономный округ 144

37 Владимирская область 139

38 Калужская область 123

39 Республика Бурятия 117

40 Ивановская область 116

41 Томская область 112

42 Мурманская область 107

43 Орловская область 106

44 Липецкая область 105

45 Белгородская область 105

46 Астраханская область 100

47 Республика Татарстан 99

48 Республика Дагестан 92

49 Забайкальский край 91

50 Курганская область 90

51 Новгородская область 89

52 Республика Карелия 87

53 Республика Саха (Якутия) 85

54 Ульяновская область 85

55 Кабардино-Балкарская Республика 84

56 Псковская область 80

57 Вологодская область 80

58 Рязанская область 79

59 Сахалинская область 74

60 Оренбургская область 74

61 Республика Коми 71

62 Республика Северная Осетия-Алания 70

63 Курская область 69

64 Смоленская область 68

65 Республика Крым 66

66 Севастополь 65

67 Республика Ингушетия 60

68 Республика Адыгея 58

69 Республика Мордовия 55

70 Удмуртская Республика 55

71 Карачаево-Черкесская Республика 51

72 Республика Хакасия 48

73 Чеченская Республика 46

74 Республика Чувашия 44

75 Ямало-Ненецкий автономный округ 35

76 Костромская область 35

77 Республика Марий Эл 34

78 Республика Алтай 27

79 Камчатский край 22

80 Еврейская автономная область 17

81 Республика Калмыкия 13

82 Магаданская область 10

83 Республика Тыва 10

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 666 679 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%

3. Республика Калмыкия 0,04% За последние сутки подтверждена 741 смерть Москва 70 Санкт-Петербург 62 Московская область 42 Нижегородская область 30 Челябинская область 27 Алтайский край 26 Красноярский край 25 Свердловская область 20 Республика Чувашия 18 Волгоградская область 17 Ростовская область 16 Рязанская область 15 Тюменская область 15 Иркутская область 15 Республика Башкортостан 13 Пензенская область 13 Краснодарский край 12 Тульская область 11 Ставропольский край 11 Ульяновская область 11 Новосибирская область 11 Ивановская область 10 Республика Крым 10 Пермский край 10 Самарская область 10 Саратовская область 10 Воронежская область 9 Астраханская область 9 Омская область 9 Липецкая область 8 Орловская область 8 Смоленская область 8 Тамбовская область 8 Ярославская область 8 Вологодская область 8 Забайкальский край 8 Брянская область 7 Республика Северная Осетия - Алания 7 Оренбургская область 7 Белгородская область 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Республика Карелия 5 Ленинградская область 5 Псковская область 5 Севастополь 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Татарстан 5 Кемеровская область 5 Республика Бурятия 5 Владимирская область 4 Курская область 4 Мурманская область 4 Республика Дагестан 4 Республика Мордовия 4 Курганская область 4 Хабаровский край 4 Костромская область 3 Калининградская область 3 Республика Адыгея 3 Приморский край 3 Кировская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Сахалинская область 2 Калужская область 1 Архангельская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Удмуртская Республика 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 За весь период по России умерло 316 904 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек Москва 2097 Воронежская область 1217 Московская область 992 Самарская область 905 Санкт-Петербург 772 Пензенская область 613 Ленинградская область 611 Ростовская область 602 Пермский край 583 Нижегородская область 481 Свердловская область 480 Саратовская область 464 Томская область 449 Хабаровский край 434 Смоленская область 423 Ставропольский край 423 Владимирская область 412 Астраханская область 373 Амурская область 331 Кемеровская область 328 Республика Башкортостан 303 Красноярский край 290 Новосибирская область 289 Ярославская область 286 Кировская область 270 Алтайский край 254 Ханты-Мансийский автономный округ 247 Оренбургская область 237 Краснодарский край 233 Челябинская область 232 Иркутская область 217 Волгоградская область 211 Тверская область 207 Республика Бурятия 199 Приморский край 198 Тульская область 180 Забайкальский край 179 Республика Мордовия 155 Белгородская область 154 Республика Карелия 142 Калининградская область 142 Удмуртская Республика 130 Брянская область 126 Архангельская область 108 Ивановская область 101 Республика Ингушетия 93 Вологодская область 85 Севастополь 85 Кабардино-Балкарская Республика 83 Курганская область 83 Курская область 81 Карачаево-Черкесская Республика 81 Калужская область 80 Республика Дагестан 77 Ямало-Ненецкий автономный округ 75 Республика Северная Осетия - Алания 72 Ульяновская область 69 Сахалинская область 60 Омская область 56 Мурманская область 54 Республика Крым 54 Тюменская область 54 Камчатский край 53 Липецкая область 52 Чеченская Республика 52 Новгородская область 45 Республика Татарстан 44 Республика Адыгея 32 Псковская область 29 Республика Чувашия 29 Республика Марий Эл 27 Орловская область 25 Республика Тыва 24 Тамбовская область 21 Республика Коми 21 Магаданская область 21 Рязанская область 20 Республика Калмыкия 17 Республика Алтай 15 Республика Хакасия 13 Костромская область 11 Еврейская автономная область 6 Чукотский автономный округ 6 Ненецкий автономный округ 4 Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 706 802. В России смертность от коронавируса снизилась до минимума с сентября