За сутки в России подтверждено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2778
- 2 Санкт-Петербург 1419
- 3 Московская область 1197
- 4 Свердловская область 371
- 5 Ростовская область 355
- 6 Краснодарский край 310
- 7 Пермский край 304
- 8 Алтайский край 285
- 9 Челябинская область 275
- 10 Иркутская область 258
- 11 Кемеровская область 253
- 12 Приморский край 240
- 13 Красноярский край 235
- 14 Хабаровский край 230
- 15 Новосибирская область 225
- 16 Ленинградская область 214
- 17 Самарская область 210
- 18 Республика Башкортостан 209
- 19 Омская область 203
- 20 Тульская область 198
- 21 Ставропольский край 198
- 22 Тюменская область 195
- 23 Воронежская область 192
- 24 Тверская область 188
- 25 Ярославская область 187
- 26 Волгоградская область 181
- 27 Саратовская область 179
- 28 Тамбовская область 172
- 29 Пензенская область 163
- 30 Амурская область 157
- 31 Кировская область 155
- 32 Брянская область 152
- 33 Нижегородская область 151
- 34 Калининградская область 150
- 35 Архангельская область 148
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 144
- 37 Владимирская область 139
- 38 Калужская область 123
- 39 Республика Бурятия 117
- 40 Ивановская область 116
- 41 Томская область 112
- 42 Мурманская область 107
- 43 Орловская область 106
- 44 Липецкая область 105
- 45 Белгородская область 105
- 46 Астраханская область 100
- 47 Республика Татарстан 99
- 48 Республика Дагестан 92
- 49 Забайкальский край 91
- 50 Курганская область 90
- 51 Новгородская область 89
- 52 Республика Карелия 87
- 53 Республика Саха (Якутия) 85
- 54 Ульяновская область 85
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 56 Псковская область 80
- 57 Вологодская область 80
- 58 Рязанская область 79
- 59 Сахалинская область 74
- 60 Оренбургская область 74
- 61 Республика Коми 71
- 62 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 63 Курская область 69
- 64 Смоленская область 68
- 65 Республика Крым 66
- 66 Севастополь 65
- 67 Республика Ингушетия 60
- 68 Республика Адыгея 58
- 69 Республика Мордовия 55
- 70 Удмуртская Республика 55
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 51
- 72 Республика Хакасия 48
- 73 Чеченская Республика 46
- 74 Республика Чувашия 44
- 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- 76 Костромская область 35
- 77 Республика Марий Эл 34
- 78 Республика Алтай 27
- 79 Камчатский край 22
- 80 Еврейская автономная область 17
- 81 Республика Калмыкия 13
- 82 Магаданская область 10
- 83 Республика Тыва 10
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 666 679 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%
- 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждена 741 смерть
- Москва 70
- Санкт-Петербург 62
- Московская область 42
- Нижегородская область 30
- Челябинская область 27
- Алтайский край 26
- Красноярский край 25
- Свердловская область 20
- Республика Чувашия 18
- Волгоградская область 17
- Ростовская область 16
- Рязанская область 15
- Тюменская область 15
- Иркутская область 15
- Республика Башкортостан 13
- Пензенская область 13
- Краснодарский край 12
- Тульская область 11
- Ставропольский край 11
- Ульяновская область 11
- Новосибирская область 11
- Ивановская область 10
- Республика Крым 10
- Пермский край 10
- Самарская область 10
- Саратовская область 10
- Воронежская область 9
- Астраханская область 9
- Омская область 9
- Липецкая область 8
- Орловская область 8
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 8
- Ярославская область 8
- Вологодская область 8
- Забайкальский край 8
- Брянская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Оренбургская область 7
- Белгородская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Республика Карелия 5
- Ленинградская область 5
- Псковская область 5
- Севастополь 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Татарстан 5
- Кемеровская область 5
- Республика Бурятия 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Мордовия 4
- Курганская область 4
- Хабаровский край 4
- Костромская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Адыгея 3
- Приморский край 3
- Кировская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Сахалинская область 2
- Калужская область 1
- Архангельская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
За весь период по России умерло 316 904 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек
- Москва 2097
- Воронежская область 1217
- Московская область 992
- Самарская область 905
- Санкт-Петербург 772
- Пензенская область 613
- Ленинградская область 611
- Ростовская область 602
- Пермский край 583
- Нижегородская область 481
- Свердловская область 480
- Саратовская область 464
- Томская область 449
- Хабаровский край 434
- Смоленская область 423
- Ставропольский край 423
- Владимирская область 412
- Астраханская область 373
- Амурская область 331
- Кемеровская область 328
- Республика Башкортостан 303
- Красноярский край 290
- Новосибирская область 289
- Ярославская область 286
- Кировская область 270
- Алтайский край 254
- Ханты-Мансийский автономный округ 247
- Оренбургская область 237
- Краснодарский край 233
- Челябинская область 232
- Иркутская область 217
- Волгоградская область 211
- Тверская область 207
- Республика Бурятия 199
- Приморский край 198
- Тульская область 180
- Забайкальский край 179
- Республика Мордовия 155
- Белгородская область 154
- Республика Карелия 142
- Калининградская область 142
- Удмуртская Республика 130
- Брянская область 126
- Архангельская область 108
- Ивановская область 101
- Республика Ингушетия 93
- Вологодская область 85
- Севастополь 85
- Кабардино-Балкарская Республика 83
- Курганская область 83
- Курская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 81
- Калужская область 80
- Республика Дагестан 77
- Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- Республика Северная Осетия - Алания 72
- Ульяновская область 69
- Сахалинская область 60
- Омская область 56
- Мурманская область 54
- Республика Крым 54
- Тюменская область 54
- Камчатский край 53
- Липецкая область 52
- Чеченская Республика 52
- Новгородская область 45
- Республика Татарстан 44
- Республика Адыгея 32
- Псковская область 29
- Республика Чувашия 29
- Республика Марий Эл 27
- Орловская область 25
- Республика Тыва 24
- Тамбовская область 21
- Республика Коми 21
- Магаданская область 21
- Рязанская область 20
- Республика Калмыкия 17
- Республика Алтай 15
- Республика Хакасия 13
- Костромская область 11
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 706 802.