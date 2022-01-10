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10.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2778
  • 2 Санкт-Петербург 1419
  • 3 Московская область 1197
  • 4 Свердловская область 371
  • 5 Ростовская область 355
  • 6 Краснодарский край 310
  • 7 Пермский край 304
  • 8 Алтайский край 285
  • 9 Челябинская область 275
  • 10 Иркутская область 258
  • 11 Кемеровская область 253
  • 12 Приморский край 240
  • 13 Красноярский край 235
  • 14 Хабаровский край 230
  • 15 Новосибирская область 225
  • 16 Ленинградская область 214
  • 17 Самарская область 210
  • 18 Республика Башкортостан 209
  • 19 Омская область 203
  • 20 Тульская область 198
  • 21 Ставропольский край 198
  • 22 Тюменская область 195
  • 23 Воронежская область 192
  • 24 Тверская область 188
  • 25 Ярославская область 187
  • 26 Волгоградская область 181
  • 27 Саратовская область 179
  • 28 Тамбовская область 172
  • 29 Пензенская область 163
  • 30 Амурская область 157
  • 31 Кировская область 155
  • 32 Брянская область 152
  • 33 Нижегородская область 151
  • 34 Калининградская область 150
  • 35 Архангельская область 148
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 144
  • 37 Владимирская область 139
  • 38 Калужская область 123
  • 39 Республика Бурятия 117
  • 40 Ивановская область 116
  • 41 Томская область 112
  • 42 Мурманская область 107
  • 43 Орловская область 106
  • 44 Липецкая область 105
  • 45 Белгородская область 105
  • 46 Астраханская область 100
  • 47 Республика Татарстан 99
  • 48 Республика Дагестан 92
  • 49 Забайкальский край 91
  • 50 Курганская область 90
  • 51 Новгородская область 89
  • 52 Республика Карелия 87
  • 53 Республика Саха (Якутия) 85
  • 54 Ульяновская область 85
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 56 Псковская область 80
  • 57 Вологодская область 80
  • 58 Рязанская область 79
  • 59 Сахалинская область 74
  • 60 Оренбургская область 74
  • 61 Республика Коми 71
  • 62 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 63 Курская область 69
  • 64 Смоленская область 68
  • 65 Республика Крым 66
  • 66 Севастополь 65
  • 67 Республика Ингушетия 60
  • 68 Республика Адыгея 58
  • 69 Республика Мордовия 55
  • 70 Удмуртская Республика 55
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 51
  • 72 Республика Хакасия 48
  • 73 Чеченская Республика 46
  • 74 Республика Чувашия 44
  • 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • 76 Костромская область 35
  • 77 Республика Марий Эл 34
  • 78 Республика Алтай 27
  • 79 Камчатский край 22
  • 80 Еврейская автономная область 17
  • 81 Республика Калмыкия 13
  • 82 Магаданская область 10
  • 83 Республика Тыва 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 666 679 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%
  • 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждена 741 смерть
  1. Москва 70
  2. Санкт-Петербург 62
  3. Московская область 42
  4. Нижегородская область 30
  5. Челябинская область 27
  6. Алтайский край 26
  7. Красноярский край 25
  8. Свердловская область 20
  9. Республика Чувашия 18
  10. Волгоградская область 17
  11. Ростовская область 16
  12. Рязанская область 15
  13. Тюменская область 15
  14. Иркутская область 15
  15. Республика Башкортостан 13
  16. Пензенская область 13
  17. Краснодарский край 12
  18. Тульская область 11
  19. Ставропольский край 11
  20. Ульяновская область 11
  21. Новосибирская область 11
  22. Ивановская область 10
  23. Республика Крым 10
  24. Пермский край 10
  25. Самарская область 10
  26. Саратовская область 10
  27. Воронежская область 9
  28. Астраханская область 9
  29. Омская область 9
  30. Липецкая область 8
  31. Орловская область 8
  32. Смоленская область 8
  33. Тамбовская область 8
  34. Ярославская область 8
  35. Вологодская область 8
  36. Забайкальский край 8
  37. Брянская область 7
  38. Республика Северная Осетия - Алания 7
  39. Оренбургская область 7
  40. Белгородская область 6
  41. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  42. Республика Карелия 5
  43. Ленинградская область 5
  44. Псковская область 5
  45. Севастополь 5
  46. Кабардино-Балкарская Республика 5
  47. Республика Татарстан 5
  48. Кемеровская область 5
  49. Республика Бурятия 5
  50. Владимирская область 4
  51. Курская область 4
  52. Мурманская область 4
  53. Республика Дагестан 4
  54. Республика Мордовия 4
  55. Курганская область 4
  56. Хабаровский край 4
  57. Костромская область 3
  58. Калининградская область 3
  59. Республика Адыгея 3
  60. Приморский край 3
  61. Кировская область 2
  62. Республика Саха (Якутия) 2
  63. Сахалинская область 2
  64. Калужская область 1
  65. Архангельская область 1
  66. Республика Калмыкия 1
  67. Республика Ингушетия 1
  68. Карачаево-Черкесская Республика 1
  69. Республика Марий Эл 1
  70. Удмуртская Республика 1
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  72. Республика Алтай 1

За весь период по России умерло 316 904 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 890 человек
  1. Москва 2097
  2. Воронежская область 1217
  3. Московская область 992
  4. Самарская область 905
  5. Санкт-Петербург 772
  6. Пензенская область 613
  7. Ленинградская область 611
  8. Ростовская область 602
  9. Пермский край 583
  10. Нижегородская область 481
  11. Свердловская область 480
  12. Саратовская область 464
  13. Томская область 449
  14. Хабаровский край 434
  15. Смоленская область 423
  16. Ставропольский край 423
  17. Владимирская область 412
  18. Астраханская область 373
  19. Амурская область 331
  20. Кемеровская область 328
  21. Республика Башкортостан 303
  22. Красноярский край 290
  23. Новосибирская область 289
  24. Ярославская область 286
  25. Кировская область 270
  26. Алтайский край 254
  27. Ханты-Мансийский автономный округ 247
  28. Оренбургская область 237
  29. Краснодарский край 233
  30. Челябинская область 232
  31. Иркутская область 217
  32. Волгоградская область 211
  33. Тверская область 207
  34. Республика Бурятия 199
  35. Приморский край 198
  36. Тульская область 180
  37. Забайкальский край 179
  38. Республика Мордовия 155
  39. Белгородская область 154
  40. Республика Карелия 142
  41. Калининградская область 142
  42. Удмуртская Республика 130
  43. Брянская область 126
  44. Архангельская область 108
  45. Ивановская область 101
  46. Республика Ингушетия 93
  47. Вологодская область 85
  48. Севастополь 85
  49. Кабардино-Балкарская Республика 83
  50. Курганская область 83
  51. Курская область 81
  52. Карачаево-Черкесская Республика 81
  53. Калужская область 80
  54. Республика Дагестан 77
  55. Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  56. Республика Северная Осетия - Алания 72
  57. Ульяновская область 69
  58. Сахалинская область 60
  59. Омская область 56
  60. Мурманская область 54
  61. Республика Крым 54
  62. Тюменская область 54
  63. Камчатский край 53
  64. Липецкая область 52
  65. Чеченская Республика 52
  66. Новгородская область 45
  67. Республика Татарстан 44
  68. Республика Адыгея 32
  69. Псковская область 29
  70. Республика Чувашия 29
  71. Республика Марий Эл 27
  72. Орловская область 25
  73. Республика Тыва 24
  74. Тамбовская область 21
  75. Республика Коми 21
  76. Магаданская область 21
  77. Рязанская область 20
  78. Республика Калмыкия 17
  79. Республика Алтай 15
  80. Республика Хакасия 13
  81. Костромская область 11
  82. Еврейская автономная область 6
  83. Чукотский автономный округ 6
  84. Ненецкий автономный округ 4
  85. Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 706 802.

В России смертность от коронавируса снизилась до минимума с сентября
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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