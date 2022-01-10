Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло утром в понедельник, 10 января, в шести километрах к востоку от села Быков Долинского района Сахалинской области. Эпицентр располагался на глубине 14 километров, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным спасателей, подземные толчки силой до трех баллов ощущались не только в Быкове, но и в Углезаводске и Покровке. Жители не пострадали.

Сейчас специалисты проводят обследование зданий. Ситуацию держит на контроле дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области.