В Оренбуржье выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон"

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Оренбуржье. Заразившаяся женщина прошла полный курс вакцинации.

Как сообщило министерство здравоохранения Оренбургской области, пациентка вернулась из Египта. С 4 января инфицированная и ее семья находятся в строгой изоляции на дому под постоянным медицинским наблюдением.

Специалисты отмечают, что клинических проявлений заболевания у женщины нет, поскольку она была вакцинирована.

В ведомстве вновь призвали всех жителей региона сделать прививку от COVID-19. А тех, кто уже привит, - пройти ревакцинацию.