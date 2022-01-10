В Перми мошенники похитили 12 миллионов со счета умершего мужчины

В Перми 61-летнего местного жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей № 159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемому и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина лежат крупные суммы денег и акции на общую сумму 38 миллионов рублей. В дальнейшем злоумышленники похитили со счетов 12 миллионов рублей, использовав подложный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией одного из обвиняемых.

Мошенники были задержаны в тот момент, когда пытались похитить и акции, принадлежащие умершему. Предварительно служба безопасности банка проинформировала полицию о готовящемся преступлении.