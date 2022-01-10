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10.01.2022 15:46
Рубрика: Происшествия

В Татарстане мужчина с пистолетом и ножом напал на полицейских

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено против 37-летнего жителя Татарстана.

В поселке Вологодской области обнаружили тела трех человек

Как сообщили "РГ" в республиканском СК РФ, инцидент произошел в Лениногорске. Сотрудники полиции прибыли в квартиру после сообщения женщины о неадекватном поведении супруга. Он предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как полицейские вошли, злоумышленник выстрелил в одного из них из газового пистолета. Сотрудник выбил у него оружие из рук, затем мужчина схватил нож и замахнулся на стража порядка, угрожай расправой. Второй полицейский применил газовый баллончик, подозреваемый заперся в ванной комнате, а после сдался.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в СК по РТ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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