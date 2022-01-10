Видео: Пермяк установил рекорд России по приседаниям на одной ноге

Новый всероссийский рекорд установил житель Перми Денис Лиходед: он выполнил 34 приседания на одной ноге за одну минуту. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, это был самый сложный и длинный путь к российскому рекорду, который был официально зарегистрирован в начале января. Приседать пермяку пришлось на левой ноге, потому что на правой в настоящее время травмировано колено.

Ранее Лиходед установил рекорд по количеству отжиманий за 30 секунд и без остановки прыгнул через скакалку 2608 раз.