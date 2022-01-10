Под Красноярском один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок в Емельяновском районе Красноярского края. В результате ДТП погибла женщина, еще четыре человека получили травмы, сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла накануне на седьмом километре дороги "В. Бирюса-Зеледеево-Ибрюль". По предварительным данным, Nissan Cube при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. 61-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan, погибла. Также пострадали четыре человека в японском внедорожнике, в том числе двухлетний ребенок.

Сотрудники ГИБДД напоминают об опасности маневров, связанных с выездом автомобиля на полосу встречного движения.