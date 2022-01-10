Эпидемиологи рассказали, какие опасные микробы живут на смартфонах

Кузбасские эпидемиологи рассказали, какие микробы живут на поверхности мобильных телефонов и как защититься от распространения инфекции через гаджеты.

По данным эпидемиологов, смартфон - это один из самых грязных предметов в окружении человека.

- Сотовый телефон - это опасный рассадник болезнетворных микробов, среди которых кишечная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк и другие, - рассказывает заведующая эпидемиологическим отделом Кузбасской областной детской клинической больницы имени Атаманова Татьяна Тимофеева.

При этом большая часть населения не расстается в течение дня с этим гаджетом ни на минуту.

- Мы едим - он рядом, мы идем в магазин - он рядом, работаем - он рядом. И даже когда мы спим, в большинстве случаев, он находится рядом, - констатирует эпидемиолог. - Но вспомните, когда вы последний раз обрабатывали телефон?

Для того чтобы обезопасить себя и близких от вредоносных организмов, эпидемиолог советует ежедневно очищать поверхность телефона и чехла специальными средствами.

Список гаджетов, на которых скапливаются микробы, продолжают игровые джойстики, клавиатура, мышь и пульты для ТВ. Их также необходимо дезинфицировать каждый день.