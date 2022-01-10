Морозы на Старый Новый год ожидаются лишь в нескольких регионах России

Синоптики рассказали о погоде в ночь с 13 на 14 января, когда в России многие отмечают Новый год по старому стилю.

Ниже 30 градусов температура воздуха опустится только в нескольких регионах страны - Красноярском, Алтайском крае, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что очень холодно будет и в Туруханском крае - там столбики термометров опустятся ниже отметки -40 градусов. По словам метеоролога, отклонение от климатической нормы составит 4-6 градусов.

В большинстве же регионов России погода на Старый Новый год будет достаточно мягкой.