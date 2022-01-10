Под Новосибирском на обочине дороги нашли младенца

В Новосибирске на обочине автодороги обнаружили младенца в картонной коробке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, сообщили в СУ СК РФ по региону

Коробка была оставлена неподалеку от села Сосновка. Доносившиеся из нее странные звуки привлекли внимание подростка, оказавшегося рядом. Заглянув в нее, юноша увидел маленького ребенка.

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Работники СК в сотрудничестве с полицией проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и на розыск того, кто оставил младенца на морозе.