Прокуратура проверит сведения о смерти пациента в больнице Лесосибирска

Прокуратура организовала проверку сообщений СМИ об инциденте в одном из медицинских учреждений Красноярского края. Речь может идти о ненадлежащем оказании медпомощи сотрудниками межрайонной больницы Лесосибирска, сообщает прокуратура города.

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, свидетельствующая, по мнению родственников пациента, о том, что медицинский персонал КГБУЗ "Лесосибирская МБ" в рабочее время не исполнял должностные обязанности. Пациент ждал срочную операцию, пока сотрудники больницы якобы праздновали новогодний корпоратив, передает ТАСС. Из-за этого мужчина скончался.

Специалистам предстоит дать оценку соблюдению врачами законодательства о здравоохранении и труде. В региональном минздраве агентству пояснили, что уже побеседовали с главным врачом больницы. По его словам, эти два события - застолье и гибель пациента - между собой не связаны. Тем не менее министерство также проведет тщательную проверку больницы.