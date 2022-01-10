В Красноярском крае завели дело после пожара в аэропорту Диксон

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с пожаром в аэропорту Диксон на севере Красноярского края. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Модульное здание аэропорта в таймырском поселке Диксон загорелось в ночь на 8 января. В первые часы после возгорания сообщалось, что сотрудникам аэропорта удалось своими силами локализовать пожар. Позже стало известно, что огонь бушевал более 12 часов, здание полностью уничтожено. По данным следствия, в аэропорту отсутствует аварийно-спасательное подразделение.

В результате ЧП собственнику причинен особо крупный ущерб, уточнили в правоохранительном ведомстве. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.