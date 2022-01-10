В Новосибирске спасли шестилетнюю девочку с гигантской опухолью мозга

Новосибирские хирурги провели успешную операцию 6-летней пациентке с объемным образованием головного мозга. Врачи удалили девочке опухоль размером с теннисный мяч.

Девочка поступила в Центр Мешалкина с жалобами на регулярные головные боли, тошноту и рвоту. Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение для оперативного лечения. Опухоль диаметром пять сантиметров, располагавшаяся в тканях мозжечка, требовала срочного хирургического вмешательства.

- Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дислокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, - рассказал врач-нейрохирург Чернов. - Это спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии - избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга.

По данным медиков, опухоль данной локализации и размеров несет большую угрозу для жизни. Ведь она сдавливает ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. А у пациентов детского возраста неврологические проявления нарастают особенно быстро. Удаление подобных новообразований у детей требует от врачей ювелирной хирургической техники и подбора грамотного анестезиологического сопровождения.

Хирургам Центра имени Мешалкина удалось удалить гигантскую опухоль полностью. По данным гистологического исследования, новообразование оказалось доброкачественным. В настоящее время девочка восстанавливается после операции.