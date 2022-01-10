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10.01.2022 12:46
Рубрика: Происшествия

В Приангарье возбудили дело о халатности из-за денег для сирот

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области Следственный комитет возбудил по материалам прокуратуры уголовное дело о халатности. По данным надзорного ведомства, чиновники вернули в бюджет крупную сумму, не освоив ее в 2021 году по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот. Об этом рассказали сегодня в прокуратуре региона.

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Как следует из материалов проверки, на квартиры для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областное министерство имущественных отношений получило из регионального и федерального бюджетов около миллиарда рублей. Жилье закупили для более чем тысячи нуждающихся. Однако освоить 279 миллионов не удалось, и многие сироты остались без помещений.

Сотрудники Следственного комитета ведут допросы должностных лиц, ответственных за обеспечение нуждающихся жильем, уточнили в СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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