На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19

В Дагестане у военнослужащих Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. За последнее время военными медиками не выявлено ни одного случая с признаками заболевания COVID-19 среди экипажей кораблей и подразделений береговой обороны.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в декабре прошлого года первым компонентом вакцины Спутник V добровольно ревакцинировано 100 процентов личного состава корабельных соединений, береговых войск, а также членов семей военнослужащих и гражданского персонала. Около 70 процентов прошли полный курс иммунизации от COVID-19.

"Ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений Каспийской флотилии, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков. На повторную вакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий дает добровольное согласие", - подчеркнули в военном ведомстве.

По последним данным в Дагестане насчитывается свыше пяти тысяч человек больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончалось 3232 жителя региона. От COVID-19 привито свыше 824 тысяч человек.