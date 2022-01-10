На Ставрополье пропал 12-летний мальчик

В Георгиевском городском округе Ставрополья 9 января пропал 12-летний школьник. Мальчик покинул дом и больше не выходил на связь со своими родственниками. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, поисками ребенка занялась полиция.

- Ребенок отправился в неизвестном направлении. Он был одет в черные брюки, желтую куртку, черные полусапожки и вязаную шапку. До сих пор о его местонахождении информации нет. Сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий, - говорится в сообщении ведомства.

Жителей Георгиевска и Ставропольского края в полиции попросили незамедлительно сообщать любые сведения о ребенке.