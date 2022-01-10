"Россети Северный Кавказ" не допустили масштабных нарушений снабжения в СКФО

Благодаря работе энергетиков "Россети Северный Кавказ" в период новогодних праздников серьезных сбоев в энергоснабжении регионов СКФО не было.

Оперативный штаб и дежурный персонал энергокомпании "Россети Северный Кавказ" во всех регионах Северного Кавказа круглосуточно были на посту для того, чтобы праздничные дни прошли без нарушений энергоснабжения.

В режиме постоянной готовности для выполнения аварийно-восстановительных работ в период январских праздников находились почти 2,5 тысячи специалистов в составе 597 бригад, была мобилизована необходимая спецтехника, а также резервные источники энергоснабжения.

Своевременно и качественно был реализован комплекс мероприятий по подготовке оборудования компании к продолжительным праздникам. Благодаря этому за период каникул - с 30 декабря по девятое января - в зоне операционной деятельности группы "Россети Северный Кавказ" не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в работе электросетевого комплекса. По причине непогоды случались лишь непродолжительные отключения в потребительских сетях, которые не носили массового характера и были устранены специалистами в кратчайшие сроки.

Кстата

Для потребителей действует единый телефон круглосуточной бесплатной горячей линии компании "Россети" 8-800-220-0-220.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"