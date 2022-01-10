На Эльбрусе произошел пожар на канатной дороге

Ночью с 9 на 10 января на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии произошел пожар.

Огонь охватил ангар на поляне Азау, в котором ночью стоят кабинки канатной дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- Сигнал о происшествии поступил 10 января в 1.23. К тушению привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 31 человека и семь единиц техники. В 05.04 пожар был ликвидирован, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели уточнили, что горела внутренняя отделка помещения. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Отметим, что поляна Азау - нижняя станция канатной дороги на Эльбрусе. Она находится на высоте 2300 метров над уровнем моря.