Чиновники начали штрафовать родителей, пьющих при детях

Комиссии по делам несовершеннолетних начали активно штрафовать родителей, пьющих при детях. Просигнализировать "куда надо" могут, например, соседи. Или - сами дети по телефону доверия. Родительский загул подпадает под статью КоАП, наказывающую пап и мам за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Увы, сегодня наряду с термином "трудные подростки" впору вводить понятие "тяжелые родители". И если у детей есть шанс повзрослеть, то у родителей часто - случай безнадежный.

Жительница Вологды Анна Ж. так и не стала настоящей матерью двум своим детям. Но получила свою горькую "минуту славы", когда минувшей осенью ее 9-летнюю дочку заманила в квартиру и жестоко убила безумная соседка.

Никто не застрахован от беды. И все же трудно отделаться от мысли, что если бы дома девочке хватало материнского тепла и внимания, трагедии могло бы не случиться. Но как сейчас это проверить?

В любом случае сигналы, что пора взяться за ум, матери направляли. В виде штрафов.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в июле прошлого года, то есть за несколько месяцев до большой беды, решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Вологды Анна Ж. была привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей Софии и Антона.

"В 23.12 14 мая 2021 года Ж. находилась в состоянии алкогольного опьянения в присутствии своих детей, которые находились под присмотром бабушки. Комиссия признала ее виновной и наложила штраф в размере 500 рублей. Решение не обжаловано, вступило в законную силу", - поясняют в пресс-службе.

В таких случаях родителям вменяют часть 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение родителями... обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Комиссии по делам несовершеннолетних по такой статье наказывают сами. Если человек не согласен, может обжаловать в суд. Штраф составляет от 100 до 500 рублей. Но главное, что это, по сути, строгое предупреждение родителям. К тому же штрафы могут и вырасти: сейчас подобные предложения прорабатываются.

К сожалению, урок некоторым впрок не идет. Поскольку Анна Ж. не оплатила штраф, сейчас она была оштрафована еще и за неуплату: к 500 рублям долга добавилась еще тысяча. Так что родитель, проигнорировавший квитанцию из комиссии по делам несовершеннолетних, заплатит еще больше. Кроме того, его могут отправить на обязательные работы или даже под административный арест. Но главная задача - все-таки не заставить родителя платить, а заставить заниматься собственным ребенком. Поэтому и начали штрафовать пьющих отцов и матерей.

"Такие меры стали ответом на все чаще появляющиеся новости о травмах или даже смерти детей, притом что родители находились рядом. Зачастую несчастные случаи связаны в том числе с тем, что родители хоть и были рядом, но были в нетрезвом состоянии", - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Безусловно, за одну рюмку родителя не накажут.

"Умеренное употребление алкоголя у себя дома, конечно, не запрещено, но еще важно и ответственное употребление. Приоритет - не праздничное веселье, а забота о ребенке, исполнение своих обязанностей", - продолжает Мария Спиридонова.

Естественный вопрос: откуда чиновники узнают, что чья-то мама хватила лишнего?

"Ситуации могут быть разные. Об излишне бурном "употреблении" могут сообщить прохожие или соседи", - говорит юрист.

Например, жителя Вологды некоего гражданина А. оштрафовали на 100 рублей за домашнюю пьянку. Он попытался обжаловать постановление в суде, уверяя, что в тот день "спиртные напитки не употреблял, освидетельствование не проводилось, дети в опасности не находились". Также указал, что проверка осуществлена по звонку соседки, у которой имеются личные неприязненные отношения к нему.

В ответ чиновники представили материалы, согласно которым "А. в течение трех дней употреблял спиртные напитки. Во время проверки находился в состоянии алкогольного опьянения, в квартире антисанитарные условия - пустые бутылки, мусор на полу, разбросаны вещи, спальные места захламлены, отсутствуют продукты питания". Дети в тот вечер были помещены в социально-реабилитационный центр. Суд оставил штраф в силе.

Еще могут приниматься профилактические меры в отношении тех семей, которые уже попали в поле зрения органов опеки или отделов по делам несовершеннолетних. Пришла проверка, а дома загул. Сразу составляется акт. Также, по словам юриста, вполне возможна ситуация, когда сам ребенок обратится по телефону доверия и сообщит о своем нахождении без попечения родителей. По таким обращениям также надлежит проводить проверки.

Как ни печально, но некоторые родители становятся серийными нарушителями. Например, Елену К. в течение нескольких лет регулярно привлекали к ответственности за пренебрежение материнскими обязанностями. "В квартире антисанитарные условия, грязный пол, грязная посуда, на полу мусор, следы распития спиртных напитков. На момент проверки К. находилась в состоянии алкогольного опьянения в присутствии несовершеннолетней дочери", - зафиксировано во время одной из проверок. Впрочем, и в другие дни составлялись аналогичные протоколы. Остается только надеяться, что выросшая в таких условиях дочка не повторит путь матери.

Зато другая излюбленная забава родителей - ругаться при ребенке - напрямую нарушением не является, поясняет юрист.

"Сам по себе скандал вряд ли можно трактовать как неисполнение обязанностей родителей, но если в ходе скандала родители забыли о ребенке, если он причинил себе вред и это будет зафиксировано, тогда фактически и скандал может повлечь ответственность, юридически же это будет оформлено именно как неисполнение родительских обязанностей", - поясняет Мария Спиридонова.

Так что родителям в любом случае стоит не пить и по возможности держать себя в руках.