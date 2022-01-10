Как инженер из Севмаша ведет охоту за северным сиянием

Вечером, после работы, инженер Севмашпредприятия Михаил Карпов часто собирает снаряжение, отправляется на охоту - чем яснее ночное небо над его родным Северодвинском, тем удачнее будет промысел. Потому что охотится Михаил... на северное сияние и Млечный Путь.

Лучше всего снимки сполохов получаются в урочище Куртяево под Северодвинском. Фото: Михаил Карпов

Фотографировать ночное небо Михаил начал сравнительно недавно, но уже завоевал сердца россиян - три выставки, публикация на официальных ресурсах National Geographic Россия.

- Дело в том, что в детстве мы с братом увлекались астрономией - собирали телескопы, смотрели на звездное небо, на луну. С тех пор это увлечение у нас так и осталось - брат работает в обсерватории астрофизики РАН на Северном Кавказе, - рассказал Михаил "Российской газете".

По словам северодвинца, фотографировать он начал в путешествиях, а теперь путешествует, чтобы фотографировать:

- В поисках сюжетов приходится ездить по области и за ее пределами: Вельский район, Пинежье, Онежский полуостров, Кенозерье, а также Хибины, Карачаево-Черкесия, Эльбрус. Спасибо жене и друзьям, разделяющим мои увлечения и всегда готовым составить компанию.

Охота за небом - сезонная. Поймать Млечный Путь на Севере можно с августа по октябрь, когда белые ночи сгущаются в полярные сумерки. Но уже в октябре эта "звездная дорога" постепенно уходит за горизонт и возвращается только в марте.