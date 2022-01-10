В поселке Вологодской области обнаружили тела трех человек

В одном из домов поселка Кипелово Вологодской области обнаружили мать и дочь с огнестрельными ранениями. Тело убийцы также найдено на месте преступления.

По предварительным данным следствия, 66-летний пенсионер застрелил из карабина свою 55-летнюю сожительницу и ее 34-летнюю дочь. А потом и сам свел счеты с жизнью.

Региональный Следком направил в населенный пункт постоянно действующую следственно-оперативную группу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство, сообщили в ведомстве. Ход расследования контролирует СК России. Устанавливаются причины ЧП.