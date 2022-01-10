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Текст:   Вера Черенева 
09:48 10.01.2022

Названы города, где больше всего студий сдаются посуточно

В ряде регионов России студии превратились в жилье для туристов. Такую недвижимость массово сдают посуточно, и она пользуется спросом, ведь арендовать студию дешевле, чем снять номер в гостинице или полноценную квартиру.

Фото: Анвар Галеев/ТАСС
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Как следует из рейтинга, подготовленного сервисом "Авито-Недвижимость", больше всего студий в прошлом году сдавалось в Сочи. Всего аналитики зафиксировали 5609 таких объявлений по этому городу, средняя площадь сдаваемой студии составила 28 квадратных метра, цена - 2 тысячи рублей в сутки.

Далее следует Петербург. В городе на Неве сдавалось 4314 студий, средняя площадь - 25 "квадратов", цена - 1650 рублей. Правда, стоит отметить, что в отличие от Сочи или других городов, в Петербурге рынок студий очень неоднороден. Часть сдаваемых посуточно студий - это жилье в новостройках в спальных районах города. Среди туристов оно не пользуется высоким спросом из-за того, что путешественникам далеко добираться до центра, где сосредоточены основные достопримечательности.

Зачастую в Петербурге студиями называют комнаты в коммунальных квартирах, куда незаконно подведены коммуникации. Такие студии можно найти в самом сердце города: на Невском проспекте, у Исаакиевского собора или возле Летнего сада. Комнаты в доходных домах Петербурга, которые сейчас стали коммуналками, очень разные по площади. Есть дома с комнатами по 20 квадратных метров и более, но нередко владельцы сдают студии в 10-15 квадратных метров. В самых скромных доходных домах, которые в том числе ярко описывал Достоевский, комнаты действительно очень маленькие. Сейчас владельцы пытаются увеличить полезную площадь за счет второго яруса, благо потолки высотой почти в 3 метра это позволяют.

В Москве посуточно сдаются 2452 студии, средняя цена - 2,3 тысячи рублей в сутки. На 300 рублей дешевле обойдется ночевка в студии в Севастополе, турист может выбрать из 1162 вариантов. Пятое место занимает Краснодар, здесь студии только начали завоевывать туристический рынок и сдаются неожиданно дешево - 1299 рублей в сутки. За год аналитики сервиса насчитали 985 таких объявлений.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Самые дорогие студии в Ялте, ночевка обойдется в 2500 рублей в сутки. Также в десятку городов с наибольшим количеством сдаваемых студий попали Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань, аренда такого жилья на сутки обойдется здесь от 1400 до 1590 рублей.

Дешевле всего посуточно снять студию можно в Кирове. Аренда будет стоить всего в 800 рублей. В столице Вятки такой бизнес пока не особо популярен, за год на доске объявлений сдавалось всего лишь 155 студий. Но вряд ли этим можно объяснить низкую цену. Например, в Махачкале в посуточной аренде находится всего лишь 60 студий, но цена составляет 2 тысячи рублей. К слову, в Махачкале аналитики выявили и самые просторные студии - средняя площадь сдаваемого объекта составила 40 квадратных метров.

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