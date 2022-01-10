Окончательное решение по шестому фрегату проекта 11356 еще не приняли

Окончательного решения по шестому фрегату проекта 11356 еще нет. Его корпус законсервирован и находится на акватории Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Илья Самарин, пишет ТАСС. Он добавил, что решение пока не принято.

Сначала хотели построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. Но потом пришлось менять планы, потому что Украина отказалась поставлять силовые установки. Черноморский флот получил на вооружение три корабля данного проекта, еще три корпуса спустили на воду.

В 2018 году подписали контракт, по которому Прибалтийский судостроительный завод достроит два корпуса для ВМС Индии, еще два при российском участии возведут на индийской верфи Goa Shipyard Ltd.