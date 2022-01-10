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10.01.2022 00:00
Рубрика: Культура

Петербургский пенсионер создал снежную копию Спаса на Крови

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Петербургский пенсионер Владимир Кузьмин во дворе своего дома построил снежную копию знаменитого храма Спаса на Крови.

На его возведение Владимиру понадобилось две недели, подручный инструмент и много снега. Благо нынешней зимой этого материала в городе предостаточно. Да и температура стоит подходящая.

Это не первая работа мастера. В прошлые зимы в его дворе уже появлялись копии знаковых Санкт-Петербургских сооружений - Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн. А самым первым творением Владимира Кузьмина, с которого более 10 лет назад началась традиция зимней архитектуры, стала снежная крепость.

- В тот год дворники насыпали огромную кучу снега, из которой я и сделал бастион, - говорит он. - Сооружение получилось большое, со смотровой и пороховой башнями, с пушками. Была там еще и небольшая церковь.

Соседи очень благосклонно приняли его творчество, снежная крепость привлекла внимание не только жителей ближайших, но и отдаленных домов. Это вдохновило автора, и теперь он каждый год строит что-то новое, никогда не повторяясь.

Причем от абстрактных зимних сооружений Владимир Кузьмин перешел на создание узнаваемых символов Петербурга. К предстоящему зимнему сезону он начинает готовиться заранее - тщательно выбирает объект, изучает его детали, делает фотографии. Бывает так, что за тот период, пока в городе лежит снег, он может создать не одно произведение. Все зависит от количества подручного материала и температуры воздуха. Так, в прошлом году пенсионер успел своеобразным образом поздравить с 8-м Марта женщин своего двора: из снега он слепил поздравительную открытку.

Фото: Предоставлено Пресс-службой ГМЗ "Петергоф"
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До выхода на пенсию Владимир Кузьмин не был причастен к художественному самовыражению. В прошлом он водитель. Искусство снежной архитектуры он постигает самостоятельно и постоянно совершенствует свое мастерство. У Владимира нет специального оборудования, которое используют профессиональные скульпторы ледяных и снежных фигур. Архитектор обходится обычными лопатками, пилой, теркой для овощей и пульверизатором для воды, которым закрепляет свои произведения. Петербуржцам очень нравится такое творчество, они специально приходят во двор посмотреть на очередной снежный объект. Вклад Владимира Кузьмина в культурную атмосферу города оценили и власти муниципального района города на Неве. Скульптору-самоучке вручили общественную награду - знак "За заслуги перед Приморским районом Санкт-Петербурга".

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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