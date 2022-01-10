Петербургский пенсионер создал снежную копию Спаса на Крови

Петербургский пенсионер Владимир Кузьмин во дворе своего дома построил снежную копию знаменитого храма Спаса на Крови.

На его возведение Владимиру понадобилось две недели, подручный инструмент и много снега. Благо нынешней зимой этого материала в городе предостаточно. Да и температура стоит подходящая.

Это не первая работа мастера. В прошлые зимы в его дворе уже появлялись копии знаковых Санкт-Петербургских сооружений - Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн. А самым первым творением Владимира Кузьмина, с которого более 10 лет назад началась традиция зимней архитектуры, стала снежная крепость.

- В тот год дворники насыпали огромную кучу снега, из которой я и сделал бастион, - говорит он. - Сооружение получилось большое, со смотровой и пороховой башнями, с пушками. Была там еще и небольшая церковь.

Соседи очень благосклонно приняли его творчество, снежная крепость привлекла внимание не только жителей ближайших, но и отдаленных домов. Это вдохновило автора, и теперь он каждый год строит что-то новое, никогда не повторяясь.

Причем от абстрактных зимних сооружений Владимир Кузьмин перешел на создание узнаваемых символов Петербурга. К предстоящему зимнему сезону он начинает готовиться заранее - тщательно выбирает объект, изучает его детали, делает фотографии. Бывает так, что за тот период, пока в городе лежит снег, он может создать не одно произведение. Все зависит от количества подручного материала и температуры воздуха. Так, в прошлом году пенсионер успел своеобразным образом поздравить с 8-м Марта женщин своего двора: из снега он слепил поздравительную открытку.

До выхода на пенсию Владимир Кузьмин не был причастен к художественному самовыражению. В прошлом он водитель. Искусство снежной архитектуры он постигает самостоятельно и постоянно совершенствует свое мастерство. У Владимира нет специального оборудования, которое используют профессиональные скульпторы ледяных и снежных фигур. Архитектор обходится обычными лопатками, пилой, теркой для овощей и пульверизатором для воды, которым закрепляет свои произведения. Петербуржцам очень нравится такое творчество, они специально приходят во двор посмотреть на очередной снежный объект. Вклад Владимира Кузьмина в культурную атмосферу города оценили и власти муниципального района города на Неве. Скульптору-самоучке вручили общественную награду - знак "За заслуги перед Приморским районом Санкт-Петербурга".