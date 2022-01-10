Петербурженок отдали под суд за попытку устроить детей в гимназию

Две жительницы Петербурга, ранее не имевшие никаких конфликтов с законом, скоро пойдут под суд за подделку документов. Они пытались незаконным образом устроить своих детей в престижную гимназию на Петроградской стороне, сообщает прокуратура Северной столицы.

В школы в приоритетном порядке зачисляются дети, проживающие в шаговой доступности от учебных заведений. Престижная это школа или нет, роли не играет.

По версии следствия, две женщины, чтобы обеспечить своим детям гарантированное поступление в школу мечты, купили регистрацию в необходимом округе.

Поддельные документы вскоре были выявлены, в отношении женщин были возбуждены уголовные дела. Судебные заседания начнутся в ближайшее время.