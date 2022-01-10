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10.01.2022 15:56
Рубрика: Общество

Стало известно, когда в Петербург привезут детскую вакцину от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Первая партия вакцины "Спутник М", предназначенной для вакцинации детей от коронавируса, может поступить в Петербург в течение ближайших 10 дней. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Фото: iStock
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В данный момент эта партия проходит проверку, по ее завершении вакцину доставят в город. Это значит, что прививки детям от COVID-19 могут начать делать уже через неделю.

Пока в комздраве не говорят о количестве вакцин, которые поступят в город, не указывается также, где будут делать прививку и каким группам. Но известно, что вакцинироваться смогут дети от 12 до 17 лет включительно.

К слову, число привившихся "взрослой" вакциной в Петербурге уже приблизилось к трем миллионам человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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