Стало известно, когда в Петербург привезут детскую вакцину от COVID-19

Первая партия вакцины "Спутник М", предназначенной для вакцинации детей от коронавируса, может поступить в Петербург в течение ближайших 10 дней. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

В данный момент эта партия проходит проверку, по ее завершении вакцину доставят в город. Это значит, что прививки детям от COVID-19 могут начать делать уже через неделю.

Пока в комздраве не говорят о количестве вакцин, которые поступят в город, не указывается также, где будут делать прививку и каким группам. Но известно, что вакцинироваться смогут дети от 12 до 17 лет включительно.

К слову, число привившихся "взрослой" вакциной в Петербурге уже приблизилось к трем миллионам человек.