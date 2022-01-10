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10.01.2022 04:46
Рубрика: Общество

В Карелии запустили федеральную программу ремонта школ

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений в Карелии. Штаб родительского общественного контроля страны и созданные по всей России региональные штабы окажут необходимую поддержку в реализации данного проекта.

Новую программу представили в средней школе N 1 поселка Шуя. Основное здание учебного заведения здесь построили в 1968 году, два здания дошкольных групп - в 1959-м. Старые строения нуждаются в капитальном ремонте.

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
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В нынешнем году здесь запланирован капитальный ремонт кровли, фасадов, систем вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, а в следующем - систем водо- и электроснабжения, отопления. Из федерального бюджета на ремонт, а также на закупку современного учебного оборудования и техники для Шуйской школы выделят 98 миллионов рублей. Проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы на капитальный ремонт уже готовы.

И подобных старых строений в Карелии немало. Программу уже распределили по годам. В первые два приведут в порядок 21 здание в 18 образовательных учреждениях. Здесь обновят фасады, кровли и инженерные коммуникации.

- В 2022 году республике выделят чуть более одного миллиарда рублей, в следующем - 443,5 миллиона, - отметил министр образования и спорта региона Роман Голубев. - Всего за пять лет отремонтируют 70 зданий в 51 школе.

А по всей Российской Федерации программа капитального ремонта школ охватит 1306 объектов в 79 регионах страны.

Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей

- Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым, - подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, побывавший в Шуйской средней школе. Министр также отметил опыт Карелии в части развития сельских территорий, ремонта и модернизации школ в условиях Севера, который будет использоваться для реализации федеральной программы в Арктическом регионе России.

По федеральному проекту образовательные учреждения также получат обновленные учебные кабинеты, спортивные залы, столовые и школьные стадионы.

В регионах Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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