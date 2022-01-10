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10.01.2022 09:50
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти два человека погибли в ДТП с тремя авто

Текст: Мария Голубкова

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Под Красноярском один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной аварии стали необдуманные действия одного из водителей. В 2021 году мужчина восемь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- На 76 километре федеральной трассы "Кола" 41-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Chevrolet Aveo, при совершении обгона осуществил выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania, - рассказали в главке. - После этого водитель совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении легковыми автомобилями Volkswagen Jetta и Renault Duster.

Renault после этого задел еще один автомобиль, однако трагические последствия в результате аварии - только у виновника и его пассажирки: оба погибли.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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