В Ленобласти два человека погибли в ДТП с тремя авто

В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной аварии стали необдуманные действия одного из водителей. В 2021 году мужчина восемь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- На 76 километре федеральной трассы "Кола" 41-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Chevrolet Aveo, при совершении обгона осуществил выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania, - рассказали в главке. - После этого водитель совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении легковыми автомобилями Volkswagen Jetta и Renault Duster.

Renault после этого задел еще один автомобиль, однако трагические последствия в результате аварии - только у виновника и его пассажирки: оба погибли.