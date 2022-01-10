В Петербурге высота снежного покрова достигла рекордной отметки

Высота снежного покрова в Северной столице достигла 37 сантиметров. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это рекорд нынешнего сезона. До этого 7 и 9 января был отмечен снежный покров высотой 36 сантиметров.

- Обновилось достижение и в Ленинградской области, там в Лодейном Поле снежный покров, также впервые с начала зимы, подрос до 66 сантиметров, - также указал он. - Догнал по снегу Лодейное поле город Тихвин, там снежный покров также достиг 66 см.

Отметим, что по данным администрации Санкт-Петербурга, только за минувшие сутки с городских дорог было собрано свыше 48 тысяч кубометров снега - это около 2,4 тысячи груженых самосвалов. А всего с начала зимы в городе выпало 115 сантиметров снега.