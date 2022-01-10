В Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Картрайта

Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта готовится к передаче в суд. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита, следственные мероприятия по делу уже завершены.

- Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу, - рассказал он. - В скором времени Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа.

Напомним, в убийстве Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) обвиняют его жену Марину Кохал. Способ убийства следствие так и не установило, однако известно, что Кохал расчленила тело и постирала внутренние органы супруга в стиральной машине. По словам женщины, таким образом она хотела скрыть истинную причину его смерти, поскольку Картрайт умер от передозировки наркотиков.