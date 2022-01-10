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10.01.2022 20:18
Рубрика: Общество

Врач назвала пять запрещенных продуктов для людей с жирной кожей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Людям, чья кожа склонна к жирному блеску и высыпаниям, следует отказаться от нескольких типов продуктов. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Надежду Ершову, эксперта по рациональному питанию, члена Ассоциации нутрицитологов.

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В первую очередь, эксперт советует отказаться от жирных продуктов. Их, что называется сразу видно, это жареные жирные продукты: свиная рулька, картофель фри, колбасы. Также в список попали бургеры, пицца, пельмени. Может эти продукты и не кажутся жирными по умолчанию, но в составе жиров достаточно много.

Почему от них стоит отказаться? Нутрицитолог говорит, что такие продукты могут спровоцировать выработку кожного сала, как следствие кожа становится еще более жирной, а если на поверхность попадает инфекция, то возникают прыщи.

Вторая группа "запрещенки" - это сладости, а также все продукты с высоким содержанием сахара. Дело в том, что сахар обезвоживает клетки, метаболизм замедляется и это способствует формированию очагов воспаления.

Третья группа продуктов, от которых стоит отказаться - магазинные соусы. По словам эксперта, они опасны тем, что содержат в себе большое количество жиров и сахара. Причем, практика показывает, что любители соусов используют их в большом количестве и не учитывают, что регулярное потребление кетчупа или тар-тара может быть вредным для организма.

Удивительно, но негативное влияние на кожу могут оказать и молочные продукты. В частности, очень большое потребление молока может спровоцировать появление акне. Стоит отметить, что наибольшее негативное влияние на кожу оказывают обезжиренные продукты.

Замыкает список алкоголь. Претензий к спиртным напиткам у медицинского сообщества много, а в случае с кожей плохое влияние заключается в том, что спиртное провоцирует образование микротрещин, где впоследствии образуются прыщи.

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Для того, чтобы снизить жирность кожи, эксперт советует включить в рацион нежирные сорта мяса. Овощи и фрукты также очень важны, но при этом стоит не злоупотреблять виноградом, хурмой, бананами, инжиром и дыней, дело в том, что там много сахара. А также стоит пить достаточное количество воды. Сколько это в литрах? Эксперт советует следовать формуле - 30 миллилитров на килограмм веса.

Кожа - это своеобразный маркер состояния организма. Поэтому если становится очевидно, что состояние кожи выходит за рамки нормы, то имеет смысл перед тем, как садиться на диету, проконсультироваться с лечащим врачом.

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