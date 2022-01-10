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10.01.2022 18:23
Рубрика: Общество

Врач рассказал, почему люди повторно заболевают раком

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Пациенты, пережившие онкологическое заболевание, нередко сталкиваются с тем, что спустя несколько лет у них обнаруживают новообразование уже в другом органе, причем, это не метастазы, а самостоятельная опухоль, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на заведующего отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Петрова, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Евгения Имянитова.

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Такое состояние врачи называют первично-множественным раком, и с каждым годом подобных случаев выявляется все больше.

При этом Евгений Имянитов назвал абсолютным мракобесием стереотип, что если пациент один раз пережил онкологическое заболевание, то вероятность появления повторной опухоли увеличивается. Есть люди с наследственной предрасположенностью, она обусловлена генетической мутацией. Но это не единственный фактор риска. Так, любители позагорать на солнце или в солярии могут несколько раз сталкиваться с меланомами, а при долгом стаже курения, существует риск образования сразу нескольких опухолей в легких.

Еще одним фактором риска является, как ни печально, лечение. По словам Евгения Имянитова, применение химио- и лучевой терапии может вызвать мутации ДНК и спровоцировать развитие нового онкологического заболевания. Объяснение простое - эти методы эффективны за счет своей агрессивности и именно поэтому врачи от них отказываются. Для многих пациентов применение химиотерапии, например, является единственным шансом на спасение.

Предсказать, заявит ли о себе рак снова, практически невозможно, пол, возраст, тяжесть первого эпизода роли практически не играет. Пока лишь ученые выяснили, что если у женщин из-за мутации в некоторых генах возникает рак молочной железы и яичников, то имеется вероятность, что опухоли возникнут в каждой груди. А при синдроме Линча в толстом кишечнике могут сформироваться несколько новообразований.

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Иногда опухоли в разных органах и вовсе могут развиваться синхронно, но, обычно это не более двух новообразований одновременно. А вот спустя годы после проведенного лечения, пациенты могут столкнуться с новыми опухолями по несколько раз.

И хотя случаев первично-множественного рака регистрируется все больше, Евгений Имянитов говорит, что дело не в росте заболеваемости, а скорее в повышении качества диагностики. Если раньше онкологи часто воспринимали новую опухоль как часть единого процесса, связанного с тем, первым выявленным образование, то сейчас появились возможности точно установить, где есть связь, а где - нет. Кроме того, улучшилось лечение, качество жизни пациентов, поэтому если раньше новую опухоль могли просто не заметить, то теперь люди все чаще при появлении новообразования повторно оказываются в кабинете онколога.

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