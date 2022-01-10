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10.01.2022 17:53
Рубрика: Общество

Более 60 тысяч гостей посетили "Сочи Парк" в новогодние каникулы

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
С 25 декабря по девятое января, в дни новогодней сказки, в тематическом парке развлечений побывали туристы из 36 регионов и 52 городов страны.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

В новогодние каникулы "Сочи Парк" принимал посетителей в полную силу, работали все аттракционы, прошло 350 показов самых разных шоу и перформансов, проводились всевозможные праздничные активности, в том числе и в ночь на первое января.

Фото: Олег Сергеев
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После отшумевших праздников парк снова возвращается в режим межсезонья. С 10 января по 18 марта действуют два расписания: понедельники и вторники - прогулочные дни, когда территория открыта для променада и активностей на уличных площадках, со среды по воскресенье - время аттракционов и дельфинария.

В прогулочные дни парк открыт с 11.00 до 18.00, со среды по воскресенье - с 11.00 до 20.00. Стоимость входного билета в межсезонье снижена, кроме того, действует специальный тариф "Сочи Парк 2 дня", продолжается продажа годовых абонементов по цене 7 посещений.

Новый сезон в Сочи Парке стартует с 19 марта.

Справка

"Сочи Парк" - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия "Хрустальное колесо", 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 гектаров расположены 24 аттракциона, отель-замок "Богатырь", детский центр "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.

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