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10.01.2022 12:29

До 2028 года энергетики подключат к сетям новые объекты ВИЭ-генерации

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В регионах присутствия "Россети Юг" в 2023-2027 годах будут построены ветропарки и солнечные электростанции суммарной мощностью более 1,7 ГВт. Эти проекты в числе других 69, отобранных на конкурсной основе, будут реализованы в рамках новой госпрограммы поддержки "зеленой" энергетики до 2035 года.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Основную часть мощностей ветрогенерации (порядка 1 ГВт) планируется разместить в Волгоградской области. В Астраханской и Ростовской областях построят ветропарки на 324 МВт и 155 МВт соответственно. Новые солнечные электростанции появятся в Калмыкии (120 МВт) и Астраханской области (60 МВт)

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Специалисты "Россети Юг" обеспечат своевременное подключение всех этих объектов, построив современные питающие центры и линии электропередачи.

В настоящее время к электросетевому комплексу компании на принципах ВИЭ подключены 22 объекта по производству электроэнергии суммарной мощностью более 1,2 ГВт. После завершения работ общая мощность присоединенных объектов "зеленой" генерации превысит 2,9 ГВт.

В результате реализации проектов доля ВИЭ в общем объеме производимой в объединенной энергосистеме Юга электроэнергии вырастет с нынешних 15 % до 28 % в 2027-м году.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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