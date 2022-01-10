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Более 270 тысяч россиян посетили Сочи в новогодние праздники. Хотя основной поток отдыхающих схлынул, но сезон активно продолжается. Нет отбоя от туристов и в Крыму, где загрузка отелей и санаториев достигла 70 процентов. Гостями полуострова уже стали около 265 тысяч человек.
Начало января выдалось в Сочи теплым - на курорте зацвели подснежники и распустилась мимоза Фото: Владимир Аносов Начало января выдалось в Сочи теплым - на курорте зацвели подснежники и распустилась мимоза Фото: Владимир Аносов
Начало января выдалось в Сочи теплым - на курорте зацвели подснежники и распустилась мимоза Фото: Владимир Аносов

Начало января выдалось в Сочи теплым - на курорте зацвели подснежники и распустилась мимоза, а для любителей горных лыж, приехавших на курорты Красной Поляны, прошли обильные снегопады. За праздничные дни было куплено 155 тысяч ски-пассов и арендовано 110 тысяч единиц горнолыжного снаряжения. Воздух прогревался до 20 градусов, морская вода, температура которой +13, манила смелых купальщиков. Для удобства гостей открыты 30 зимних пляжей.

Фото: РИА Новости
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Хотя многие туристы уже улетели, на курорте все равно многолюдно. Как уточнили "РГ" в мэрии, сейчас в Сочи средняя загрузка - 66 процентов, а на курорте находятся 85,7 тысячи туристов. По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, горнолыжные курорты Сочи порадовали снежной погодой. "Не радуют только цены, - призналась она. - Например, стоимость недельной путевки с завтраками в четырехзвездочном отеле, расположенном в горах, на двоих взрослых с ребенком доходила до 200 тысяч рублей".

В морском кластере цены все-таки демократичнее. Если в первых числах января номер в гостинице можно было забронировать за 3,5 тысячи рублей в сутки, то сейчас стало еще доступнее. "С 7 января номер в одном из отелей Адлерского района на четыре дня с завтраками на двоих мы купили за 3,5 тысячи рублей, - объяснили Павел и Людмила Васягины, супружеская пара из Нижнего Новгорода. - Билеты на самолет в обе стороны обошлись в 25 тысяч рублей".

Еще одно любимое место у горнолыжников - кузбасский Шерегеш. Там творится настоящий аншлаг. Туристы теперь добираются на курорт быстрее - для них организован трансфер на специальных автобусах из новокузнецкого аэропорта (стоимость - 1500 рублей). А на горе Зеленой и в ее окрестностях прибавилось гостиниц, кафе, ресторанов, пунктов проката, автостоянок. Развивается и горнолыжная инфраструктура. В секторе "Б" спортивно-туристского комплекса появилась новая канатная дорога протяженностью более двух километров - самая быстрая в России. Кресельный подъемник забрасывает туристов на вершину горы Мустаг всего за шесть минут. А начинающие горнолыжники и сноубордисты поднимаются в гору и вовсе без усилий: для них оборудовали крытый траволатор.

Крым пока не может похвастаться горнолыжными курортами, но спрос на зимний отдых на полуострове высокий - на набережных городов вечером иногда яблоку было негде упасть. В Республике Крым и Севастополе перед самым Новым годом власти смягчили большинство действовавших в регионах ограничений: действие режима QR-кодов было временно приостановлено до 20 января 2022 года в крупных торговых центрах, кафе и ресторанах, заведениях сферы развлечения и услуг. Общепиту даже разрешили работать ночью при условии 100-процентной вакцинации сотрудников. Но отели и санатории все равно продолжают принимать гостей при условии предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Начало января выдалось в Сочи теплым - на курорте зацвели подснежники и распустилась мимоза 

Сами отельеры отмечают, что туристический поток распределился на полуострове неравномерно. Дефицитные четырех- и пятизвездочные отели на южном берегу Крыма были забронированы на 80-95 процентов задолго до Нового года, а вот номера в малых отелях и гостевых домах в целом - менее чем наполовину. При этом в курортной Евпатории было занято 60 процентов номеров, в Алуште - 60-65.

Чтобы лучше ориентировать гостей полуострова при выборе отелей и программы отдыха, в крупных городах работают туристско-информационные центры. Туристы расспрашивают, какие музеи и достопримечательности можно посетить в выходные дни, куда можно поехать с детьми и по каким ценам.

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