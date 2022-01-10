Сочи возглавил рейтинг самых дорогих мест отдыха в России

По данным крупнейших российских туроператоров АТОР, первое место в рейтинге самых дорогих туров по России в 2021 году занял Сочи. Причем некоторые поездки на главный курорт страны по цене оказались сопоставимы с турами на Мальдивы и в Мексику.

В феврале прошлого года компания друзей из 15 человек забронировала свой отдых в горный кластер Сочи на шесть ночей с проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками. Также туристы через туроператора дополнительно купили индивидуальный трансфер до Сочи и обратно на комфортабельных автомобилях и ски-пассы. Авиаперелет туристы оплачивали самостоятельно. Цена турпакета составила более семи миллионов рублей.

Если в 2019 году в топ-10 самых дорогих внутренних туров у массовых туроператоров вошли туры от 595 тысяч до 2,1 миллиона рублей, то в 2020-м рост максимальных цен был очевиден - в десятку попали туры от 864 тысяч до 10 миллионов рублей. А в 2021 году предложения в 500-800 тысяч рублей за отдых в Сочи окончательно перестали быть редкостью.