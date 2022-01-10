В аэропорту Симферополя из-за тумана задержали прибытие 12 самолетов

В аэропорту Симферополя из-за сильного тумана задерживается прибытие 12 воздушных судов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Командиры семи самолетов уже приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар, - уточнили в аэропорту. - Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов есть на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь.

Сильный туман наблюдается на фоне аномального январского потепления и принесенных на полуостров влажных воздушных масс Атлантики. Но 11-12 января в Крыму похолодает из-за прохождения холодных фронтов. Температура воздуха к 12 января опустится до минус трех-восьми градусов.