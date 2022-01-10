В Астрахани начал курсировать автобус на рельсах

С 10 января в Астрахани запустили первый в истории города рельсовый пассажирский автобус РА1. Новый вид городского транспорта должен разгрузить автотрассы, так как курсирует не по дорогам, а по железнодорожным путям, а также решить проблему перевозок, которыми до этого занимались маршрутки, не удовлетворяющие пассажиров по комфорту и не справляющиеся с наплывом людей в часы пик.

Новый рельсовый маршрут протяженностью 19 километров огибает город полукольцом вдоль границ густонаселенных, но отдаленных микрорайонов, из которых доехать до центра всегда было проблемой. Но здесь есть желдорпути, по которым ходили грузовые поезда.

Два года назад студент Астраханского колледжа вычислительной техники Андрей Лазарев предложил идею использовать имеющуюся инфраструктуру для создания регулярных рельсовых пассажирских перевозок. Проект заинтересовал региональный минтранс и железнодорожников. В результате переговоров волгоградская транспортная компания предоставила для проекта подвижной состав и экипаж, а власти обустроили подходы к пассажирским платформам на железнодорожных станциях.

В просторный салон общей вместимостью 120 человек можно зайти даже с велосипедом, чем и воспользовался один из первых пассажиров. А билеты продаются как у кассира, так и онлайн, чего в городских пассажирских перевозках в Астрахани раньше никогда не было.