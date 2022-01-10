В Черном море на глубине более 100 метров нашли скопление бактерий

Ученые обнаружили в Черном море на глубине более 100 метров множество бактерий, являющихся основой пищевой цепи для всех морских обитателей, в том числе промысловых видов рыб.

Микроорганизмы обитают на границе кислородной и сероводородной зон Черного моря, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник отдела физиологии и биохимии Института биологии южных морей РАН Максим Гулин. По его словам, на глубинах 150-160 метров зафиксированы огромные массы шпрот. Рыбодобывающие предприятия пока не работают на таких глубинах.

- В слое толщиной три метра - рыбка к рыбке, как в огромной консервной банке, - сказал Гулин. - Мы получаем еще один промысловый район, огромные скопления рыбы, о которых никто не знал.

Сделать открытие ученым ИнБЮМ РАН помог новый электронный микроскоп. Ранее исследования проводились при помощи телекамер и дистанционных подводных аппаратов. Они показывали, что на больших глубинах в Черном море происходят микробиологические процессы. По словам Гулина, Черное море - единственное в мире, где сосуществуют две разных экосистемы. В верхних слоях содержится кислород, а в нижних - сероводород. При помощи нового оборудования ученые не только смогли доказать существование огромных масс бактерий на границе сероводородного слоя, но также установили, что эти микроорганизмы имеют отношение к окислению сероводорода.

- Мощности микроскопа хватило, чтобы оценить все огромное разнообразие бактерий редокс-зоны и понять, что их ориентировочное количество чрезвычайно велико, - отметил Гулин.

Известно, что бактерии служат пищей для одноклеточных существ, которыми питается планктон, а он выступает в роли кормовой базой для рыбы и других обитателей моря.