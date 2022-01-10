В Ялте из-за пожара эвакуирован 47-квартирный жилой дом

В Ялте из-за крупного пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Киевской,36 эвакуированы 27 человек, в том числе шесть детей.

Как уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко, всего в горящем доме 47 квартир и зарегистрированы 77 человек.

- Общая площадь дома - 1450 квадратных метров, - сообщила мэр. - Информация о возгорании поступила в начале десятого вечера. Службы реагирования на месте. Жильцы эвакуированы. Готовим всех к расселению. Движение по Киевской полностью перекрыто.

По уточненной информации ГУ МЧС по Республике Крым, произошло возгорание кровли здания, но вскоре через рухнувшие перекрытия пламя перекинулось на квартиры. Огонь быстро распространился на площади около 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 53 человека и 16 единиц техники.

Прокуратура РК начала проверку по факту ЧП. На место выехал зампрокурора Ялты Игорь Мерзляков. Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также прав граждан, чье имущество пострадало.

- Держу на контроле ситуацию, связанную с последствиями пожара, - заверил глава РК Сергей Аксенов. - Постоянно нахожусь на связи с главой администрации города Яниной Павленко и оперативными службами. Все жители дома будут обеспечены питанием, временным жильем.