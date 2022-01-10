В Крыму в новогодние праздники отдохнули 265 тысяч человек

В новогодние и рождественские праздники в Республике Крым отдохнули около 265 тысяч туристов, что на 10 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Глава региона отметил, что 66 процентов туристов приехали на полуостров через Крымский мост автотранспортом, 27 - прилетели на самолетах, семь процентов - на поездах по железной дороге. Как уточнили в ФКУ "Упрдор "Тамань", с 30 декабря по 9 января по Крымскому мосту проехали почти 109 тысяч автомобилей, что на шесть процентов превышает аналогичные показатели прошлого года.

Во время праздников на территории республики работали более 270 объектов размещения. И, как ранее сообщили "РГ" в министерстве курортов РК, средняя загрузка в отелях достигала 60-70 процентов, в некоторых средствах размещения - 90 процентов и выше. Особой популярностью пользовались отели категории четыре и пять звезд на Южном берегу Крыма. Заселение в отели происходило по-прежнему при предъявлении QR-кода, хотя для посещения большинства общественных мест он был отменен.

За 2021 год Республику Крым посетили 9,5 миллиона туристов, что на 20 процентов превышает показатели 2020 года.