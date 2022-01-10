В пожарах в больнице и пансионате погибли шесть человек

Новый год оказался праздником, увы, не для всех. Не обошлось без жертв в двух страшных пожарах - в Астрахани и Кемерове.

В Астрахани произошел пожар в "красной зоне" областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло рано утром из-за короткого замыкания в плафоне освещения.

Погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, которые в момент возгорания находились в ковидном боксе.

А 8 января тревожное сообщение поступило из Кемеровской области. Там пожар унес жизни четырех пациентов.

Очаг огня находился на первом этаже двухэтажного здания частного пансионата для престарелых "Золотой век". По данным МЧС, 48 человек удалось эвакуировать.

Пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования.

"Бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. Четверо из них в результате погибли от отравления продуктами горения. В момент пожара в здании дежурили лишь две сиделки", - такие данные агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

Известно, что пансионат открылся в 2020 году как микропредприятие, то есть численность его персонала не могла превышать 15 человек. За прошедший год пансионат дважды проверяли на пожарную безопасность. Первая проверка была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности. Вторая, внеплановая, по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года. Большинство ранее выявленных нарушений собственнице пансионата удалось устранить. Но - не все.

Очаг огня находился на первом этаже двухэтажного здания частного пансионата для престарелых "Золотой век". 48 человек удалось эвакуировать. К сожалению, четырех пациентов спасти не удалось

Всего в ходе декабрьской проверки в пансионате выявили три нарушения. По ее результатам директор пансионата 27 декабря была оштрафована на 15 000 рублей по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП ("Повторное нарушение требований пожарной безопасности").

При этом жертв могло быть гораздо больше. Из 48 постояльцев 16 были лежачими. Сигнализация в здании сработала штатно. Но проблема в том, что пожарные зачастую поздно принимают сигнал от ретранслирующих организаций. Как сообщил корреспонденту "РГ" бывший первый замначальника Северо-западного регионального центра МЧС России Виктор Кривошонок, проблема - в наличии посреднических организаций, которые зачастую задействуют в своей работе дешевые, но ненадежные системы оповещения.

"Надо смотреть не только на то, сработала сигнализация или нет. Она может и сработать, но это вовсе не значит, что сигнал придет в пожарную часть максимально быстро. У пожарных есть такое понятие, как карточка объекта. Получая на пульт сигнал о возгорании, оперативный дежурный должен видеть, где и что загорелось. Но если карточки объекта нет, то сигнал бесполезен. Его можно принять за ложное срабатывание. А карточка объекта зависит от ретранслирующих организаций, которые являются посредниками в системе приема-передачи сигнала. Заплатят им, они передадут, не заплатят - не передадут. И пока проблема посредников не будет решена, ситуация не выправится".