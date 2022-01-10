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10.01.2022 14:13
Рубрика: Власть

В Симферополе назначили и.о. мэра

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя стал Максим Балахонов, до этого работавший первым заместителем мэра. Об этом на своей странице в социальной сети Вконтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Мэр Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку

Как рассказал глава республики, все новогодние каникулы в крымской столице продолжалась работа, несмотря на отставку накануне праздников главы администрации Валентина Демидова. В это же время было принято совместное решение назначить исполняющим обязанности мэра первого заместителя Максима Балахонова. Аксенов сразу обозначил круг проблем, на которых должен сконцентрировать свое внимание и.о. сити-менеджера.

"Основные направления, по которым была так или иначе провалена работа и требуется самое пристальное внимание, - создание реестра многоквартирных домов, ЖКХ, реестр дорог, вывоз отходов жизнедеятельности, озеленение, включая городские леса, расписание движения общественного транспорта, ярмарочные мероприятия, а также доходы Симферополя и наполнение доступной и полезной информацией сайта администрации крымской столицы", - написал глава республики.

Максим Балахонов в 1999 году окончил Таврический институт предпринимательства и права по специальности "правоведение". Работал юрисконсультом в частной фирме, затем на различных должностях в прокуратуре и СК, был замминистра экономического развития Крыма, позже заместителем директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. На должности первого заместителя главы администрации Симферополя он трудится с седьмого октября 2021 года. На этом посту Балахонов курировал финансово-экономический блок, а также управления рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства.

В начале декабря Максим Балахонов решил проверить работу общественного транспорта Симферополя в вечернее время и выбрал для этого центр города - площадь им. Ленина. За 40 минут ожидания через остановку, где пересекаются восемь маршрутов прошел лишь один автобус. Об этом он сам рассказал в социальных сетях.

Фото: iStock
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Балахонов охотно делится и другими подробностями работы на посту вице-мэра. Чиновник показал фото кота Феликса, который уже три года живет в здании мэрии и помогает столичным чиновникам.

Напомним, Валентин Демидов накануне Нового года подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов назвал этот поступок "мужественным и самокритичным", напомнив об ошибках Демидова на этом посту. Бывшего мэра часто критиковали за обустройство общественных территорий города, уборку и вывоз мусора, работу общественного транспорта. В общей сложности в должности главы администрации Демидов проработал менее года.

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