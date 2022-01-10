Челябинцев попросили сдать новогодние елки на переработку

Челябинцев просят сдавать новогодние ели на переработку волонтерам экологического проекта "Разделяйка". До конца января их каждое воскресенье с 11 до 12.45 будут принимать на специальных пунктах сбора у городских ТРК и в Экоцентре по улице Братьев Кашириных, 55. Свериться с адресами пунктов можно на сайте акции.

Как пояснили организаторы сбора, елки будут переработаны в мульчу, которая используется в качестве удобрения почвы. Единственное условие - перед сдачей деревья нужно освободить от игрушек и мишуры.

Тех, у кого нет возможности доставить ели на пункт сбора, в компании-регоператоре по обращению с ТКО просят придерживаться установленного порядка: не бросать деревья в контейнеры, а складировать рядом так, чтобы не преграждать путь мусоровозам.

- Попавший в кузов машины ствол может вывезти из строя дорогостоящее прессовальное оборудование, а также конвейерные линии на сортировочных комплексах, - сказали в пресс-службе компании. - Сбор и транспортировка на утилизацию будет осуществляться отдельной техникой по отдельному графику.