В Екатеринбурге на конвейере при сортировке мусора спасли черепашку

На конвейерной ленте мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" в пакете с отходами нашли живую красноухую черепаху.

К моменту, когда животное попалось на глаза сотрудникам, оно успело пройти несколько этапов сортировки. В пресс-службе регионального оператора рассказали, что черепаха чудом осталась живой - ей повезло, что ее обнаружили до того, как отходы отправили под пресс.

Рептилию взяла себе сотрудница организации, женщина покормила нового питомца и пока присматривает за ней, в конце смены они вместе отправятся домой. Также найденыша должен осмотреть ветеринар приюта для животных, который находится на территории предприятия.

В компании отметили, что если черепаха оказалась на помойке случайно и за ней придут хозяева, ее отдадут прежним владельцам.