Рябков назвал глубокими и конкретными переговоры США и РФ по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, стороны не пытались обойти острые углы. Об этом рассказал глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы", - отметил дипломат. По его словам, Соединенные Штаты очень серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности, провели их углубленную проработку. По крайней мере, такое впечатление сложилось у самого Рябкова.

"Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счету отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государства за период после 1997 года", - рассказал Рябков по окончании переговоров. "Без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом", - добавил дипломат. Отступить от этих требований Россия не может, тем не менее Рябков уверен, что Москва и Вашингтону удастся найти устраивающий всех баланс интересов.

По его словам, Москва призывает Вашингтон к максимальной ответственности. "Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя", - подчеркнул Рябков. По его мнению, состоявшийся профессиональный разговор настраивает на более оптимистичный лад, однако главные вопросы пока остались без ответа. "Мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе", - добавил замминистра.

Тем не менее он видит базу для договоренности. "Мы за продолжение диалога, за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности", - отметил Рябков. "Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО", - пояснил дипломат..

Он также отметил, что российская делегация постаралась объяснить американским коллегам, что Россия не имеет никаких планов нападать на Украину. "Намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", - заявил Рябков.

Среди других тем, которые затрагивались во время почти восьмичасовых переговоров, был также будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, - все это было затронуто сегодня", - сообщил замглавы МИД РФ.