Рябков назвал глубокими и конкретными переговоры США и РФ по гарантиям безопасности

Новости

Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 21:06
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 21:06
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 -19 января 21:05
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 21:00
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 20:53
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 20:12
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 20:09
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 19:52
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 19:51
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов 17:47
Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана 17:44
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов 17:42
Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров 17:40
МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД 17:29
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 17:21
Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 20:10
Рубрика: Власть

Рябков назвал глубокими и конкретными переговоры США и РФ по гарантиям безопасности

Текст: Юрий Когалов
Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, стороны не пытались обойти острые углы. Об этом рассказал глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы", - отметил дипломат. По его словам, Соединенные Штаты очень серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности, провели их углубленную проработку. По крайней мере, такое впечатление сложилось у самого Рябкова.

Фото: EPA-EFE/THOMAS PETER
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет

"Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счету отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государства за период после 1997 года", - рассказал Рябков по окончании переговоров. "Без продвижения по этим трем ключевым, неотменимым, неотъемлемым, необходимым для нас направлениям, работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом", - добавил дипломат. Отступить от этих требований Россия не может, тем не менее Рябков уверен, что Москва и Вашингтону удастся найти устраивающий всех баланс интересов.

По его словам, Москва призывает Вашингтон к максимальной ответственности. "Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя", - подчеркнул Рябков. По его мнению, состоявшийся профессиональный разговор настраивает на более оптимистичный лад, однако главные вопросы пока остались без ответа. "Мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе", - добавил замминистра.

Тем не менее он видит базу для договоренности. "Мы за продолжение диалога, за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности", - отметил Рябков. "Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО", - пояснил дипломат..

Он также отметил, что российская делегация постаралась объяснить американским коллегам, что Россия не имеет никаких планов нападать на Украину. "Намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории", - заявил Рябков.

Среди других тем, которые затрагивались во время почти восьмичасовых переговоров, был также будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, - все это было затронуто сегодня", - сообщил замглавы МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни