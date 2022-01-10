Россия и США провели переговоры по безопасности в Женеве

Нынешняя неделя войдет в историю дипломатии в качестве знакового марафона, который во многом определит ближайшее будущее архитектуры безопасности в Европе. Стартовав с российско-американских консультаций в Женеве по гарантиям безопасности, уже 12 января стороны проведут заседание "подмороженного" с 2014 года Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а затем в четверг, 13 января, дискуссии переместятся в Вену на площадку ОБСЕ.

У Сергея Рябкова и Венди Шерман имеется успешный опыт переговоров - в 2015 году они возглавляли делегации своих стран на переговорах в Швейцарии по иранской ядерной программе. Фото: РИА Новости

Примечательно, что первая из этой серии встреча прошла на американской территории: возглавляющий делегацию замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и его коллега, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, скрестили дипломатические шпаги в здании женевского постпредства США. Начавшись в полдень, сложнейшие консультации сторон продолжались несколько часов подряд и к моменту подписания номера в печать пресс-конференция по их итогам так и не состоялась. Началу переговоров России и США, от которых, без сомнения, зависит развилка в отношениях Москвы и Запада, - резкое повышение ставок в военно-технической конфронтации или поэтапная деэскалация напряженности - предшествовал крайне жесткий "дипломатический армрестлинг" с недвусмысленным обозначением исходных переговорных позиций.

Одно заявление Сергея Рябкова о том, что "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", не оставляло никаких сомнений в решительности российской стороны добиваться заявленных целей - юридически гарантированного обеспечения национальных интересов РФ на базе предложенных Москвой в минувшем декабре проектов договоров по безопасности.

Правда, и за океаном представители госдепа и Пентагона перед тем, как сесть за стол переговоров с российской делегацией в Женеве, не менее категорично отметали любую возможность сокращения американского военного присутствия в Восточной Европе и запрета на дальнейшую экспансию НАТО на Восток - ключевых пунктов российской инициативы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресном интервью ABC все же намекнул на ряд возможных "обоюдных компромиссов". Среди них, по данным The Wall Street Journal, ограничение вызывающих взаимную озабоченность военных учений сторон, включая полеты стратегических бомбардировщиков, а также восстановление договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), из которого США вышли в 2019 году.

На фоне заявленных МИД России максимальных требований по полной ликвидации военного присутствия и инфраструктуры НАТО "на восточном фланге", прогресс по вопросам контроля над вооружениями теоретически может "вытянуть" крайне сложные переговоры. Российским экспертам хорошо известно о вышедшей на финишную прямую форсированной разработке в США нового подвижного комплекса MRC (Mid-Range Capability) "Тайфун" с ракетами средней дальности Tomahawk и SM-6. Основное предназначение этой наступательной ракетной системы, в которой в недалеком будущем предусматривается использование нового гиперзвукового оружия, - развертывание в Европе. Реализация такого сценария чревата для России кардинальным ухудшением стратегического баланса сил на западном направлении с резким сокращением времени подлета вражеских ракет до ключевых элементов наших оборонительных систем. И предупреждение Рябкова о вынужденном переходе России к военно-техническому "устрашению оппонентов" в случае неполучения гарантий безопасности по итогам переговоров с США и НАТО - это, к сожалению, единственный выход из реально опасной ситуации.

Речь идет о перспективе прямого отката к 1983 году, когда Европа в ужасе застыла в шаге от возможного военного конфликта

Но что столь угрожающая риторика может означать на практике? Как это ни печально, но речь идет о перспективе прямого отката к 1983 году, когда Европа - с развернутыми здесь президентом США Рональдом Рейганом комплексами "Першинг-2" и выставленными на западных границах СССР ракетами РСД-10 "Пионер" - в ужасе застыла в шаге от возможного военного конфликта. Реинкарнации подзабытого за истекшие сорок лет острого кризиса, но в новой и еще более разрушительной военно-технической форме ни в России, ни в США явно не хотят. И даже самые оголтелые американские союзники из числа "младших товарищей" по НАТО - они же ярые русофобы - не могут не понимать опасности нынешней ситуации.

Вопрос в другом: что конкретно американцы потребуют взамен на учет представленных Россией в проекте договора озабоченностей? Ранее из Вашингтона и местных экспертных кругов звучал широкий набор завышенных требований - от вывода российских миротворцев из Молдавии, отказа от размещения ракетных оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" в Калининградской области (развернуты там в 2016 году в ответ на создание объектов ПРО США в Польше и Румынии), вывода из российского эксклава тактического ядерного оружия до пересмотра Москвой подходов к урегулированию кризиса на востоке Украины.

Со своей стороны, Сергей Рябков заранее отверг любую возможность обсуждения неких "деэскалационных мер" на российской национальной территории или пересмотра подхода России к Минским соглашениям. "Гибкость на переговорах по гарантиям безопасности должны проявить США и НАТО, РФ делала это 30 лет, пора подвести черту", - заявил замминистра.

Несмотря на преобладающий скептический настрой комментаторов относительно перспектив российско-американской встречи в Женеве - значительная часть обозревателей и в России, и в США прогнозировала, что они не выйдут за рамки одной встречи - определенные надежды на положительный исход дипломатических разменов все же есть. Не стоит забывать, что у опытных дипломатов Сергея Рябкова и Уэнди Шерман имеется успешный опыт переговоров - в 2015 году именно они возглавляли делегации своих стран в Швейцарии, которые, несмотря на все проблемы, добились-таки согласования "шестеркой" международных посредников и Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).