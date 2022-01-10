Штамм "омикрон" выявлен еще в одной провинции Китая

Еще в одной провинции Китая - Хэнань - выявлен штамм "омикрон". В городе Аньян подтверждены два случая заболевания. Эти лица, по мнению медиков, заразились после контактов с молодым человеком, приехавшим из города Тяньцзин.

Всего за минувшие сутки на территории КНР "омикрон" обнаружен у 97 местных жителей. Еще в 11 регионах есть завозные случаи нового варианта SARS-CoV-2 - у вернувшихся из-за рубежа 60 человек. Все приезжие отправляются на трехнедельный карантин.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в 42 случаях симптомов болезни не было.

Первый заразившийся "омикрон"-штаммом был выявлен в Китае 13 декабря. Почти за месяц новой разновидностью коронавируса заразились 699 человек, информирует ТАСС.