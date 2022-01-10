Собак, распознающих COVID-19, будут использовать на концертах

Ученые провели эксперименты, в ходе которых выяснили, что собаки, обнюхивая руки и ноги людей, способны обнаруживать у них коронавирус с точностью до 98-99 процентов. Это касается и предыдущих штаммов, и ныне распространяющегося омикрона, который они способны определять даже по использованным маскам.

Как сообщает Rolling Stone, таких умных животных подготовило агентство Bio-Detection K9 из Огайо. Как и при проверке на наркотики, собаки обнюхивают людей и при обнаружении кого-то подозрительного садятся рядом с ним.

- Если вы знаете инстинкты поведения собаки, то поймете, как это работает, - рассказал президент Bio-Detection K9 Джерри Джонсон. - Ведь собаки обнюхивают друг друга при встрече, в том числе для того, чтобы узнать, есть ли у другой собаки вирус. А мы учим их искать то, что им в любом случае будет интересно.

Первыми специально обученных собак перед концертами приглашали Metallica и кантри-певец Эрик Чёрч. А группа альтернативого хэви-метала Tool планирует взять их с собой в стартующее вскоре турне. Присматриваются к этой идее и другие исполнители.

Впрочем, до сих пор собаки обнюхивали и тестировали только самих музыкантов, их персонал и сотрудников, работающих с группами за кулисами. Проверять зрителей подобным методом пока не планируется. К тому же таких обученных, умных псов на всех пока, наверное, и не хватит.