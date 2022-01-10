Собирающих милостыню мошенников накажут

Новости

Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 21:06
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 21:06
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 -19 января 21:05
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 21:00
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 20:53
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 20:12
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 20:09
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 19:52
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 19:51
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов 17:47
Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана 17:44
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов 17:42
Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров 17:40
МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД 17:29
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 17:21
Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 20:49
Рубрика: Происшествия

Собирающих милостыню мошенников накажут

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
За хищения, совершенные при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность, вводится административная ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 "Мелкое хищение" дополняется новой частью 3.

Согласно документу, за мелкое хищение, не превышающее 2,5 тысячи рублей, вводится 3 меры наказания - штраф, административный арест и обязательные работы с конфискацией орудия правонарушения (ящика для пожертвований). Штраф составит до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей. Также фальшивому сборщику милостыни может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Мошенники научились подделывать цифровые подписи

Для юридических лиц, организовавших незаконный сбор милостыни, штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Также в КоАП внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, которая имеет право на благотворительную деятельность, но при этом нарушает требования к сбору пожертвований. Речь идет о порядке установки ящиков, использовании и правилах извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
На оружие станут выдавать электронные лицензии