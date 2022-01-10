Собирающих милостыню мошенников накажут

За хищения, совершенные при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность, вводится административная ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 "Мелкое хищение" дополняется новой частью 3.

Согласно документу, за мелкое хищение, не превышающее 2,5 тысячи рублей, вводится 3 меры наказания - штраф, административный арест и обязательные работы с конфискацией орудия правонарушения (ящика для пожертвований). Штраф составит до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей. Также фальшивому сборщику милостыни может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц, организовавших незаконный сбор милостыни, штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Также в КоАП внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, которая имеет право на благотворительную деятельность, но при этом нарушает требования к сбору пожертвований. Речь идет о порядке установки ящиков, использовании и правилах извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.